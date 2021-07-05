В Сибири женщина без прав наехала на палатку с детьми

В Новосибирской области 50-летняя женщина сбила насмерть туристку и наехала на палатку, в которой находились двое детей. Выяснилось, что у виновницы трагедии даже не было водительских прав.

Инцидент произошел на берегу Обского водохранилища в районе села Завьялово Искитимского района, где расположились отдыхающие – жители Кемеровской области, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.

«Пятидесятилетняя женщина, управляя автомобилем Suzuki GrandVitara... совершила наезд на пешехода, 29-летнюю женщину, которая находилась возле туристической палатки, далее на палатку, в которой находились ее несовершеннолетние дети. Пострадавшая от полученных травм скончалась в карете скорой помощи, две девочки трех и шести лет госпитализированы», – говорится в сообщении полиции.

Находившуюся за рулем женщину отправили на медосвидетельствование. Правоохранители выяснили, что у нее даже не было водительского удостоверения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказанием за подобные преступления может стать лишение свободы на срок до пяти лет.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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