В Кемерово мужчина на ватрушке столкнулся с катером

На реке Томь в Кемерово столкнулись катер и водный тюбинг (ватрушка). В результате местный житель получил серьезные травмы, сообщили в транспортной полиции.
Инцидент случился днем 4 июля, но известно о нем стало только сегодня. Местный житель катался на ватрушке, когда его катер прошел слишком близко со встречным катером.
«4 июля 54-летний судоводитель буксировал на тросе ватрушку с двумя отдыхающими. В результате столкновения надувного снаряда и встречного катера пострадал один из мужчин. С сотрясением мозга, ушибами грудной клетки и позвоночника 30-летний пострадавший доставлен в лечебное учреждение», – рассказали в МВД.
Второй отдыхающий не пострадал.
Кемеровский отдел Западно-Сибирского управления на транспорте СК России начал доследственную проверку обстоятельств случившегося. Следователи выяснят, соблюдались ли правила управления плавсредствами и требования безопасности при оказании услуг.
Кемерово, Наталья Рязанова
Кемерово. Другие новости 05.07.21
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