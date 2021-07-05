В Кемерово мужчина на ватрушке столкнулся с катером

На реке Томь в Кемерово столкнулись катер и водный тюбинг (ватрушка). В результате местный житель получил серьезные травмы, сообщили в транспортной полиции.

Инцидент случился днем 4 июля, но известно о нем стало только сегодня. Местный житель катался на ватрушке, когда его катер прошел слишком близко со встречным катером.

«4 июля 54-летний судоводитель буксировал на тросе ватрушку с двумя отдыхающими. В результате столкновения надувного снаряда и встречного катера пострадал один из мужчин. С сотрясением мозга, ушибами грудной клетки и позвоночника 30-летний пострадавший доставлен в лечебное учреждение», – рассказали в МВД.

Второй отдыхающий не пострадал.

Кемеровский отдел Западно-Сибирского управления на транспорте СК России начал доследственную проверку обстоятельств случившегося. Следователи выяснят, соблюдались ли правила управления плавсредствами и требования безопасности при оказании услуг.

Кемерово, Наталья Рязанова

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