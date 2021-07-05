Погодное бедствие в Краснодарском крае: власти призывают готовиться к худшему (ВИДЕО)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал готовиться к ухудшению паводковой обстановки в регионе, на который обрушились сильные ливни, что привело к масштабному бедствию. Глава Кубани подчеркнул, что властям нужно готовиться к эвакуации населения.

«Неблагоприятные прогнозы оправдались. Вчера штормовой ветер, ливни и град прошли на Черноморском побережье, в Новороссийске, Славянском районе. Самая сложная ситуация сложилась в Сочи. Дождь шел всю ночь. Из берегов вышли реки Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы избежать трагических последствий. Нужно приготовиться к эвакуации жителей из возможных мест подтопления, в том числе, в других районах края, если это будет необходимо, и развернуть пункты временного размещения с трехдневным запасом питания, – сказал Кондратьев, выступая сегодня в Сочи на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Стихийное бедствие

Мэр Сочи Алексей Копайгородский со своей стороны подтвердил, что «ситуация в городе остается напряженной». «Из-за продолжающихся уже более суток обильных осадков оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. При необходимости мы готовы увеличить численность специалистов, задействованных в ликвидации последствий», – сообщил градоначальник.

Со вчерашнего дня на курорте действует штормовое предупреждение. Произошли подъемы уровней рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. В пресс-службе губернатора Краснодарского края уточнили, что пока эвакуация населения не требуется. Ситуация с подтоплением технических помещений в городской больнице №3 в Хосте находится под контролем.

В результате стихии пострадали пляжные территории Адлерского и Хостинского районов. Устранять последствия уже начали их арендаторы. Все пляжи Сочи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. На них дежурят матросы-спасатели.

Для посещения временно недоступны объекты показа на территории Сочинского национального парка. Отменены обзорные экскурсии в направлении Красной Поляны и Олимпийского парка.

Затопленный курорт

Как сообщалось ранее, в Сочи в разных частях города нет электроснабжения. При падении дерева погиб один человек, двое пострадали. В аэропорту Сочи из-за штормового ветра не смогли приземлится четыре самолета – из Москвы, Перми, Челябинска, Уфы. Туристам и жителям Сочи рекомендовали не покидать дома, а также не ходить в горы и в лес.

Сочи, Мария Соколова

Сочи. Другие новости 05.07.21

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