Житель Волгограда пытался поджечь здание администрации

В Волгограде арестовали мужчину, который пытался поджечь здание областной администрации. Подозреваемый проведет в СИЗО не менее двух месяцев.

Как установили следователи, 1 июля поздно ночью мужчина принес к зданию администрации Волгоградской области две бутылки с горючей жидкостью, поджег их и бросил к входным дверям. По случайному стечению обстоятельств воспламенения не произошло, жидкость выгорела и потухла.

По информации объединенной пресс-службы судов региона, подозреваемого заключили под стражу сроком на два месяца. Мотивы хулигана не сообщаются.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 06.07.21

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