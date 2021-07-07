Лишенная родительских прав мать случайно утопила дочь в реке

В Волгоградской области утонула двухлетняя девочка. Дочку повела купать ее мать, которую уже лишили родительских прав в отношении двоих детей.

Как сообщили сегодня в региональном управлении СКР, трагедия произошла на реке Дон 3 июля. Мать посадила двухлетнюю дочь и шестилетнего сына в два надувных круга и пошла на глубину. В какой-то момент женщина оступилась, опрокинув круги вместе детьми. Оба малолетних ушли под воду. Матери удалось поднять сына, а тело девочки доставали уже спасатели. К тому моменту малышка была мертва.

Выяснилось, что мать пошла купаться в состоянии алкогольного опьянения. «Установлено, что подозреваемая около года назад с семьей переехала в Волгоградский регион из Иркутской области, где была лишена родительских прав в отношении еще двоих свои малолетних детей, 2010 и 2012 годов рождения», – сообщили следователи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 07.07.21

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