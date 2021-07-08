Под Кемерово неудачный обгон привел к смерти четырех человек

Четыре человека погибли в результате ДТП в Тяжинском округе Кемеровской области. Водитель иномарки во время обгона столкнулся с фурой, сообщили в областном управлении МВД.

ДТП с Toyota Land Cruiser и грузовиком DAF случилось около 8:00 по местному времени (4:00 мск) на трассе.

«Водитель автомобиля Toyota, следовавший в Красноярск, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой из Смоленской области», – цитирует ведомство «Интерфакс».

В иномарке кроме 38-летнего водителя находились трое пассажиров 22, 27 и 50 лет. Все четверо погибли на месте.

Напомним, ребенок и четверо взрослых погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Ростовской области. Иномарка, в которой ехали мужчина и его подруга с четырехлетней дочкой, выехала на встречную полосу ради обгона и врезалась в Газель, где были водитель и пассажир.

Кемерово, Наталья Рязанова

Кемерово. Другие новости 08.07.21

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