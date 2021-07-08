В Томске работник лаборатории пострадал при взрыве

В томском академгородке произошел взрыв в лаборатории. Пострадал один сотрудник. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в здании по проспекту Академический. Там располагается ООО «Биолит», которое занимается биологически активными добавками.

Как уточнили в МЧС, вспышка произошла в лаборатории по производству-выделению экстрактов трав. Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали возгорание.

В результате пострадал сотрудник лаборатории. О его состоянии не сообщается.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 08.07.21

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