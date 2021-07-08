В Уфе задержали продавца поддельных сертификатов от Covid-19

Полиция в Уфе задержала местного жителя за попытку продать поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. За один фейковый документ 20-летний подозреваемый просил 4 тыс. рублей.

Уфимец искал покупателей в соцсетях. Там его и заметили сотрудники полиции. Они под видом покупателя назначили фигуранту встречу и во время передачи бланков провели задержание.

«Находчивый уфимец подготавливал документы с заведомо ложными сведениями о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, вписывая несуществующие инициалы врачей и нанося через компьютерную программу оттиск печати», – говорится на сайте МВД Башкирии.

В полиции отметили, что гражданам было сложно отличить подделку, потому что поддельный бланк практически не отличался от оригинального документа. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.327 УК РФ о покушении на подделку официального документа.

Следователи выясняют, успел ли подозреваемый продать кому-то подделки до задержания.

Как сообщал «Новый День», уголовные дела о подделке сертификатов о вакцинации и справок об отрицательных ПЦР-тестах уже расследуются в Санкт-Петербурге, Москве, Красноярске, Екатеринбурге.

Уфа, Наталья Рязанова

Уфа. Другие новости 08.07.21

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