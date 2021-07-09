Президент Гаити был убит отрядом колумбийских и американских наемников

Гаитянская полиция установила личность 28 членов спецотряда, убившего президента Гаити Жовенеля Моиза. В его состав вошли 26 колумбийцев и два американца гаитянского происхождения, сообщил начальник полиции Гаити Леон Чарльз. Он добавил, что, по меньшей мере, восемь нападавших все еще находятся в бегах и разыскиваются властями.

Как сообщает агентство AFP, начальник полиции Гаити заявил, что на данный момент задержаны 15 колумбийцев и двое американцев, полиция застрелила троих колумбийцев и еще восемь находятся в бегах.

«Мы предадим их правосудию», – сказал Чарльз о 17 задержанных, подозреваемых в убийстве президента.

По данным AP, среди подозреваемых двое с гражданством США: Джеймс Соледжес, ранее работавший телохранителем в посольстве Канады, и некий Джозеф Винсент. Тридцатипятилетний Солаж – самый младший из подозреваемых, самому старшему – 55 лет.

Напомним, что убийство президента Гаити было совершено в среду в его особняке в Порт-о-Пренс. Первая леди Гаити, получившая тяжелые травмы во время нападения, была доставлена ​​в больницу Майами, сообщают американские СМИ.

После смерти президента премьер-министр Клод Жозеф взял на себя руководство Гаити, объявив на две недели чрезвычайное положение, тем самым обеспечив безопасность в стране со стороны армии.

Прокуратура Порт-о-Пренса вызвала должностных лиц, ответственных за безопасность главы государства в связи с убийством. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление главы прокуратуры гаитянской столицы. У надзорного ведомства есть много вопросов о том, как так вышло, что президент был убит, и где в это время была его охрана.

Во время своего правления Моис столкнулся с серией антиправительственных протестов по поводу ухудшающейся экономической ситуации и безнаказанного хищения государственных денег при прежнем руководстве страны.

Его убийство ошеломило страну, столкнувшуюся с величайшей бедностью, насилием и политической нестабильностью в Западном полушарии. Возросла инфляция и насилие со стороны банд, некоторые существовали за счет похищения людей, в том числе иностранцев, с целью получения выкупа. 60 процентов гаитян зарабатывают менее двух долларов в день. Агентство AP сообщило, что Гаити до сих пор не полностью оправилась от разрушительного землетрясения 2010 года и урагана Мэтью в 2016 году.

Порт-о-Пренс, Елена Васильева

Порт-о-Пренс. Другие новости 09.07.21

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