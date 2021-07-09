Профсоюз моряков призвал помочь заболевшим в Японии россиянам

Профсоюз моряков Владивостока и жена одного их членов экипажа обратились в прокуратуру из-за заболевшего в Японии экипажа судна. Шестеро россиян почувствовали недомогание и попросили судовладельца о помощи, но пока ее не получили, передает «Интерфакс».

Судно «Socol 9» под флагом Панамы находится в японском порту Нагоя. В пятницу оно должно отправиться дальше по маршруту.

Тревогу забила жительница Приморского края, которой о состоянии моряков рассказал муж, находящийся в экипаже. По его словам, у шести из 15 россиян поднялась температура, а некоторые потеряли обоняние.

«Из симптомов: повышение температуры, головные боли, вялость, у четверых работников – потеря вкуса, обоняния, кашель. Лично у моего супруга начался кашель и затруднено дыхание», – написала женщина в обращении. К ее просьбам присоединился профсоюз моряков Владивостока.

Моряки сообщили владельцу судна, но в компании-агенте заявили, что ничего не знают о заражении россиян. Руководство обещало доставить морякам лекарства, но в течение суток никакой помощи не поступило.

«Либо до нас что-то не дошло, либо вводят в заблуждение», – сказал представитель фирмы.

В прокуратуре отметили, что их полномочия ограничены из-за иностранной принадлежности судна. «Обращение только поступило. Судно иностранное, работодатель не поднадзорен, меры могут быть приняты только после захода судна в российский порт», – пояснили в транспортной прокуратуре.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 09.07.21

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