В Сочи автобус съехал в кювет, пострадали 12 человек

В Сочи произошло ДТП с рейсовым автобусом. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Об этом сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла в Хостинском районе города Сочи, в поселке Барановка. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем и съехал в кювет.

В момент ДТП в автобусе находилось 30 пассажиров, 12 из них понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины происшествия устанавливаются.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 09.07.21

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