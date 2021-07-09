В Сочи автобус съехал в кювет, пострадали 12 человек

В Сочи произошло ДТП с рейсовым автобусом. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Об этом сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.
Авария произошла в Хостинском районе города Сочи, в поселке Барановка. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем и съехал в кювет.
В момент ДТП в автобусе находилось 30 пассажиров, 12 из них понадобилась медицинская помощь.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины происшествия устанавливаются.
Сочи, Зоя Осколкова
Сочи. Другие новости 09.07.21
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