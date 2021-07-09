В Австрии электричка сошла с рельсов и упала в реку. По предварительным данным, 15 человек получили различные ранения. Об этом сообщает Wiener Zeitung.

Авария произошла недалеко от границы с федеральной землей Штирия. Вагон сошел с пути и завалился в реку Мур. На место происшествия прибыли пожарные, спасатели и полицейские.

В поезде было 50 пассажиров, среди них 45 детей. В службе экстренной помощи уточнили, что 15 человек получили легкие ранения.

В отделении Красного Креста в Зальцбурге добавили, что два человека были доставлены в больницу в Тамсвеге, еще два – в региональную больницу Мурталь в районе Штольцальпе.

Вена, Зоя Осколкова

Вена. Другие новости 09.07.21

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