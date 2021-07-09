Сибирские подростки устроили стрельбу в детском палаточном лагере

В Новосибирской области несколько подростков ворвались в палаточный лагерь и палили из ружей, напугав взрослых и детей. Происшествием заинтересовались в Следственном комитете.

Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, инцидент произошел в селе Корнилово Болотнинского района. Палаточный лагерь разбили сотрудники Болотнинского молодежного центра. В лес вывезли около 50 детей со всего района.

«В вечернее время 5 июля 2021 года, когда все были на речке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух. Дети и взрослые, находившиеся в лагере, были напуганы», – говорится в сообщении.

СКР объявил о начале уголовно-процессуальной проверки по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Новосибирск, Зоя Осколкова

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