Житель Сибири погиб при попытке украсть электрические кабели

В Новосибирской области мужчина скончался от удара электрическим током. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Житель города Чулым приехал в Новосибирск 3 июля. Он взобрался на электрический столб на улице Трикотажной. По всей видимости, мужчина хотел похитить провода, чтобы затем сдать их в металлолом.

При попытке срезать кабели злоумышленника ударило током. Электрический разряд был такой силы, что мужчина скончался.

По данным канала, родственники погибшего узнали о происшествии от сотрудников полиции.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 09.07.21

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