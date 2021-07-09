Житель Сибири погиб при попытке украсть электрические кабели

В Новосибирской области мужчина скончался от удара электрическим током. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Житель города Чулым приехал в Новосибирск 3 июля. Он взобрался на электрический столб на улице Трикотажной. По всей видимости, мужчина хотел похитить провода, чтобы затем сдать их в металлолом.
При попытке срезать кабели злоумышленника ударило током. Электрический разряд был такой силы, что мужчина скончался.
По данным канала, родственники погибшего узнали о происшествии от сотрудников полиции.
Новосибирск, Зоя Осколкова
Новосибирск. Другие новости 09.07.21
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