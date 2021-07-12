Под Геленджиком Черное море стало красным

Жители села Прасковеевка Краснодарского края опубликовали в соцсетях видео, где вода Черного моря окрашена в красный цвет. По словам ученых, такой цвет придали водоросли.

Странный цвет воды наблюдали у берега неподалеку от скалы Парус. На кадрах видно, что вода имеет ярко-красный оттенок.

Несмотря на пугающий цвет, красная вода не представляет опасности для людей и животных. Такой оттенок придали водоросли, которые во время шторма подняло со дна и прибило к берегу. Это явление наблюдается на черноморском побережье Кубани регулярно.

Геленджик, Зоя Осколкова

Геленджик. Другие новости 12.07.21

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