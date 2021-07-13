В Хабаровске военные строители попались на мошенничестве на 80 млн рублей

Хабаровские следователи возбудили уголовное дело о хищении строительной техники на 80 млн рублей. Фигурантами дела стали директор краевого филиала ФГУП «Главное военное строительное управление № 6» и бизнесмен из Амурской области.

По данным следствия, подозреваемые составили фиктивный договор аренды и похитили 24 единицы строительной техники. Ущерб по делу составил 80 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», – рассказали в военной прокуратуре.

Сотрудники военной прокуратуры Восточного военного округа поставили ход расследования на контроль.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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