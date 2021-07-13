В Саратове маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадали 11 человек

В Саратове произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса «Газель» и грузовика. Медицинская помощь понадобилась 11 пострадавшим.

Авария произошла на улице Танкистов в Кировском районе, сообщили в региональном управлении МЧС.

«В результате ДТП пострадало 11 человек, детей нет, погибших нет, четыре человека госпитализированы в лечебное учреждение Саратова», – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ДПС, областной и городской служб спасения, а также пожарной охраны.

Саратов, Зоя Осколкова

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