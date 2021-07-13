Житель Приморья собирался глушить рыбу, но взорвал себя

Один человек пострадал при взрыве в одной из квартир многоэтажного дома в ЗАТО Фокино Приморского края. Полиция выяснила, что причиной стало самодельное устройство для глушения рыбы.

«В ночное время 13 июля в многоквартирном жилом доме по ул. Белашева, 16 в произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек», – говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Пострадавшего осмотрели медики, но повреждения оказались незначительными. Теперь мужчину допрашивает полиция, а на месте происшествия работают эксперты.

«36-летний хозяин квартиры доставлен в отдел полиции для разбирательства. Гражданин пояснил, что хотел изготовить устройство для глушения рыбы», – цитирует представителя МВД «Интерфакс».

Фокино, Наталья Рязанова

Фокино. Другие новости 13.07.21

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