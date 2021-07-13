Двое осужденных сбежали из сибирской колонии-поселения

Из колонии-поселения в Новосибирской области сбежали двое осужденных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Отсутствие двоих заключенных было выявлено во время плановой проверки в колонии-поселении при ИК-8. Отмечается, что мужчины осуждены за преступления против собственности.

В колонии-поселении заключенные содержатся без охраны, они имеют право передвигаться свободно по территории исправительного учреждения, а с разрешения администрации могут выходить в населенный пункт.

Кроме того, осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь деньги и ценные вещи, чем и воспользовались сбежавшие преступники. В настоявшее время сотрудники правоохранительных органов ищут беглецов.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 13.07.21

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