Двое осужденных сбежали из сибирской колонии-поселения

Из колонии-поселения в Новосибирской области сбежали двое осужденных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.
Отсутствие двоих заключенных было выявлено во время плановой проверки в колонии-поселении при ИК-8. Отмечается, что мужчины осуждены за преступления против собственности.
В колонии-поселении заключенные содержатся без охраны, они имеют право передвигаться свободно по территории исправительного учреждения, а с разрешения администрации могут выходить в населенный пункт.
Кроме того, осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь деньги и ценные вещи, чем и воспользовались сбежавшие преступники. В настоявшее время сотрудники правоохранительных органов ищут беглецов.
Новосибирск, Зоя Осколкова
Новосибирск. Другие новости 13.07.21
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