Два человека погибли при столкновении БТР и Газели в Ставрополье

Два пассажира Газели погибли при столкновении автомобиля с бронетранспортером в Предгорном округе Ставропольского края. Еще четверо человек получили различные травмы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Автоавария с участием бронетранспортера и маршрутной Газели произошла утром во вторник. Двое погибли, еще четыре человека ранены», – рассказал собеседник.

В главке Росгвардии в Северо-Кавказском округе подтвердили факт аварии. По предварительным данным, виноват водитель Газели, который врезался в БТР, двигавшийся в составе воинской колонны.

Пострадавших доставили в больницу, а на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и Военной автоинспекции.

Ставрополь, Наталья Рязанова

Ставрополь. Другие новости 13.07.21

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