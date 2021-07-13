Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в гостинице в Геленджике

В курортном Геленджике прогремел взрыв газа в гостинице «Азария». Один человек погиб, еще четверо пострадали. Одного раненого спасатели достали из-за под обломков, сообщили в главке МЧС по Краснодарскому краю.

Инцидент случился около 7:30 утра.

«Поступило сообщение о происшествии по ул. Советская. На месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. При разборе завалов был спасен пострадавший», – говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшего переждали врачам скорой помощи, а из здания эвакуировали 50 человек. Около 50 спасателей разбирают завалы в поисках других уцелевших.

Среди пострадавших ребенок, он в тяжелом состоянии, как и еще один раненых. Двое других в состоянии средней тяжести, сообщает телеграм-канал Mush.

По предварительным данным, утечка газа случилась в помещении магазина на первом этаже гостиницы. Пришедшая на работу продавец включила свет и случился взрыв. Женщину доставили в больницу.

Вокруг места происшествия перекрыли движение транспорта.

Геленджик, Наталья Рязанова

Геленджик. Другие новости 13.07.21

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