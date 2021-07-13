В Приморье задержали местного жителя за убийство матери

Следователи задержали 35-летнего жителя села Сиваковка в Приморском крае по делу об убийстве. Жертвой стала мать подозреваемого, рассказали в ведомстве.

Женщину нашли в ее квартире 8 июля с признаками удушения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ и начал искать подозреваемого. Вскоре они задержали сына погибшей.

«Он признался, что мать имела заболевание, в связи с чем у нее были проблемы с речью. Звуки, которые часто издавала женщина по ночам, мешали подозреваемому спать и раздражали», – говорится в сообщении ведомства.

В день убийства он вернулся домой пьяным. Услышав невнятные звуки от матери, он задушил ее подушкой.

Следователи уже готовят документы для ареста подозреваемого до суда. Теперь ему грозит тюремный срок до пятнадцати лет.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 13.07.21

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