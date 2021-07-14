В деревне Тюм-Тюм больной закидал поленьями скорую помощь

В Кировской области возбудили уголовное дело о хулиганстве. Мужчина, которому вызвали скорую помощь, кидался в медиков поленьями.
Как сообщили в региональном управлении МВД, инцидент произошел в деревне Тюм-Тюм. Пьяный мужчина начала вести себя неадекватно, родственники вызвали к нему врачей.
Около двух часов ночи в полицию поступило сообщение. Больной начал бросаться на медиков, не давал им оказать ему помощь, а затем дважды кинул полено в автомобиль, на котором приехали врачи.
Полицейские доставили нарушителя в больницу. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Киров, Зоя Осколкова
Киров. Другие новости 14.07.21
В США одичавшие золотые рыбки захватили озеро. / Угонщик в Ноябрьске погиб, пытаясь скрыться от ДПС. / В Крыму во время шторма погибли несколько человек, еще один исчез. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube