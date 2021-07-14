На Кубани мужчина пойдет под суд за двойное убийство и покушение на родных

Следователи передали в суд дело об убийстве 70-летней жительницы станицы Павловской в Краснодарском крае и ее 44-летнего сына, а также покушении на убийство второго сына и его жены. Фигурантом дела стал 64-летний муж погибшей.

По версии следствия, у обвиняемого были плохие отношения с женой и ее детьми. Рано утром 25 ноября 2020 года мужчина 13 раз ударил ножом жену, пока она не умерла. Приехал к дому 43-летнего сына и его жены с ружьем и ранил обоих. Потом отправился к дому второго сына, на которого бросился с ножом и убил.

«Злоумышленник покинул место происшествия, но его автомобиль был заблокирован сотрудниками районного отдела полиции на одной из улиц станицы. Там фигурант стал угрожать полицейскому ружьем, но был обезврежен», – рассказали в краевом главке Следственного комитета.

Обвиняемый признался во всех преступлениях, и эксперты признали его вменяемым. С момента задержания он оставался под стражей. Вскоре дело будет рассмотрено судом.

Краснодар, Наталья Рязанова

Краснодар. Другие новости 14.07.21

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