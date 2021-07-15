В Забайкалье сошли с рельсов 35 вагонов с углем

В Забайкалье сошли с рельсов вагоны грузового состава после столкновения со встречным поездом. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла на перегоне станций Нанагры – Урюм Забайкальской железной дороги в Могочинском районе. Установлено, что вагоны сошли с рельсов и перевернулись после бокового столкновения с грузовым поездом, следовавшим по встречному пути.

«Всего с рельсов сошло 35 вагонов с углем, а также подвижные платформы с железнодорожными контейнерами. Опасного груза не имелось. Никто из граждан не пострадал», – сообщили в СКР.

В результате были повреждены железнодорожные пути на протяжении 350 метров и опора линии электропередач. Движение по Забайкальской железной дороге на данном участке было остановлено, ведутся восстановительные работы.

Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Чита, Зоя Осколкова

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