Таможенники обнаружили контрабанду нефти на Украину на 2 млрд рублей

Федеральная таможенная служба РФ выявила незаконную перевозку на Украину 80 тысяч тонн нефти. Стоимость «черного золота» оценили в 2 млрд рублей.

Таможенники установили, что на танкер «ALTAI» погрузили в порту Новороссийска 80 тысяч тонн нефти. При этом капитан в документах указал, что направит судно в Италию, а на самом деле отправился на Украину. В порту Южный он выгрузил сырье.

«Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», – сообщает пресс-служба ФТС.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Новороссийск, Зоя Осколкова

Новороссийск. Другие новости 15.07.21

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