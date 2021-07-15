Под Саратовом в аварии с пятью машинами пострадали шестеро детей

В Саратовской области произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате пострадали 11 человек, в том числе шестеро детей.

Как сообщили в региональном управлении СКР, авария произошла на федеральной автотрассе Саратов-Волгоград неподалеку от поворота на село Широкий Буерак.

В МЧС уточнили, что столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. Одна из машин съехала с дороги и перевернулась.

«В результате ДТП пострадало 11 человек, десяти из которых потребовалась госпитализация, в том числе шестерым детям», – говорится в сообщении СКР.

Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 15.07.21

На Урале задержали очередного педофила. / По факту отравления детей в санатории «Лесники» возбуждено уголовное дело. / Таможенники обнаружили контрабанду нефти на Украину на 2 млрд рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»