СКР в Энгельсе нашел женщину, выбросившую новорожденного малыша

Следователи нашли мать, бросившую новорожденного младенца в мусорном пакете у стройки в городе Энгельсе Саратовской области. У женщины есть еще маленькие дети, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Утром 9 июля женщина нашла младенца в мусорном пакете, лежащего около стройки. Она вызвала скорую, и врачи забрали малыша, а СКР возбудил дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Поиски матери заняли почти неделю.

35-летняя местная жительница рассказала, что в 2 ночи у нее начались стремительные роды, и к 5 утра она родила ребенка. Скорую помощь вызывать не стала, но и еще одно дитя растить не желала.

«Я отнесла ребенка в людное место, чтобы его побыстрее нашли и сдали в организации, которые могли ему оказать помощь», – рассказала подозреваемая во время допроса. Видео опубликовано на сайте СКР. Она признала вину, заявила о раскаянии.

Следователи решают вопрос об избрании для подозреваемой меры пресечения. А также проверят условия жизни других ее несовершеннолетних детей и обеспечат им безопасные условия жизни, если потребуется.

«Будет дана правовая оценка действиям органов системы профилактики в части полноты и своевременности контроля за семьей подозреваемой», – добавили в ведомстве.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 15.07.21

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