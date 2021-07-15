«Помогите, мы в рабстве»: Женщина нашла записку с просьбой о помощи в упаковке с помидорами

Жительница Новосибирска нашла записку с просьбой о помощи в упаковке с томатами черри. Женщина собирается обратиться в полицию.

Помидоры покупательница приобрела в розничном магазине на Гусинобродском шоссе. На следующий день вся семья уехала на дачу, только там за обедом в упаковке с помидорами была обнаружена записка. На обрывке бумаги написано: «Помогите, мы в рабстве».

Сначала женщина подумала, что это странный розыгрыш. Она рассказала о находке знакомым, а те посоветовали ей обратиться в правоохранительные органы, пишет «Прецедент.Новосибирск».

Из информации на пачке следует, что томаты произвели в Ставропольском крае, но упакованы они были уже в Московской области. В магазине, где помидоры были куплены, очень удивились записке и рассказали, что продукты с распределительного центра им поставляют каждый день. Там пообещали установить цепочку поставок, чтобы попытаться добраться до истины.

Тем временем, женщина собирается подать заявление в полицию. В ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что вероятно это историей заинтересуется и Следственный комитет.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 15.07.21

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