Под Красноярском мужчина бросился с ножом на людей в рейсовом автобусе

Пассажир автобуса рейса Красноярск-Минусинск напал с ножом на других пассажиров и водителя. Трех пострадавших прооперировали, подозреваемый находится в реанимации.

Инцидент случился 15 июля на трассе «Енисей» в Новоселовском районе.

«Один из пассажиров нанес ножевые ранения 29-летнему мужчине и 41-летней женщине, после чего причинил ножевые ранения 50-летнему водителю автобуса», – рассказали в Следственном комитете.

Водитель резко затормозил, и нападавший упал в проходе, дважды ранив сама себя ножом в живот. По данным полиции, пострадавших было четверо, включая еще одного 51-летнего пассажира.

Все пострадавшие доставлены в больницу, трем уже сделали операции, их жизни ничто не угрожает.

Полиция установила личность напавшего: 23-летний житель Абакана. Но его мотивы пока остаются неизвестными. Полиция возбудила уголовное дело, но оно было передано в СКР. Напавшего могут обвинить в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 16.07.21

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