Пропавший с радаров Ан-28 нашли с выжившими

Пассажирский самолет Ан-28 совершил жесткую посадку и оказался сильно поврежден. Все пассажиры и члены экипажа выжили, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Самолет заметили с воздуха во время поисковой операции. Рядом уже приземлился вертолет Ми-8, отправленный с Лугинецкого месторождения.

«На борту Ан-28 находилось 19 человек, из них пять детей и четыре члена экипажа», – говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

Следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). Следственная группа готовится к выезду на место происшествия и уточняет число людей на борту.

Ранее сообщалось, что в самолете было 14 пассажиров, четверо из которых дети, и трое членов экипажа. Ап-28 пропал с радаров, а после в самолете сработал аварийный мачок.

Томск, Наталья Рязанова

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