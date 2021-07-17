В Приамурье два человека погибли при столкновении поездов лоб в лоб

Два человека погибли и два пострадали при лобовом столкновении грузовых поездов на 51-м км пути от станции Верхний Улак в Амурской области. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Столкновение случилось на путях необщего пользования, и авария не повлияла на движение поездов на территории региона, уточнили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета. Владелец участка железной дороги назвал возможной причиной инцидента сердечный приступ у одного из машинистов.

Спасатели не сразу смогли добраться до места аварии на вертолете из-за дыма от лесных пожаров. По железной дороге к месту инцидента отправили восстановительный поезд. По предварительным данным, при столкновении с рельсов сошло более 90 вагонов.

Благовещенск, Наталья Рязанова

Благовещенск. Другие новости 17.07.21

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