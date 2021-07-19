СКР Бурятии расследует смерть подростка, которого врачи отправили домой с болями

В Улан-Удэ 17-летний подросток умер после визита к врачу, который отказался его госпитализировать. Экспертиза показала, что причиной смерти стал перитонит, требующий срочной операции.

По данным следствия, вечером 12 июля парень вместе с матерью пришел в приемно-диагностическое отделение Детской республиканской больницы. Он жаловался на острые опоясывающие боли в животе.

«По результатам осмотра дежурным врачом меры по оказанию надлежащей медицинской помощи ребенку не приняты, госпитализация не проведена, подросток отправлен домой», – рассказали в Следственном комитете.

Утром 14 июля подростка нашли мертвым у него дома.

СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Материалы переданы следователю по особо важным делам.

Врачи отказались давать показания. Но при проверке изъяли видеозапись приема подростка, на которой следователи увидели, что парню было больно при пальпации.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

Улан-Удэ. Другие новости 19.07.21

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