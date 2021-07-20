В Киеве женщина пошла грабить банк с пистолетом и коктейлем Молотова

В Киеве женщина устроила разбойное нападение на банк, вооружившись пистолетом и коктейлем Молотова. Подоспевшая полиция задержала злоумышленницу на выходе из банка.
По данным украинской полиции, подозреваемая бросила в помещение банка подожженную бутылку с зажигательной смесью. Потом она угрожала сотрудникам пистолетом и заставила отдать ей наличные.
Банковские служащие успели вызвать полицию, и на выходе подозреваемую уже ждали правоохранители с наручниками.
«Никто не пострадал. Санкция по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – говорится в сообщении на сайте полиции.
Киев, Наталья Рязанова
Киев. Другие новости 20.07.21
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