Самарец пойдет под суд за истязание собственных детей

Следственный комитет передал в суд дело жителя Самары, которого обвинили в истязании двух родных детей, пасынка и угрозе убийством в адрес жены. Обвиняемый полтора года терроризировал свою семью, рассказали в пресс-службе ведомства.

От самарца пострадали его дети двух и восьми лет и 15-летний пасынок.

«С июня 2019 года по ноябрь 2020 года обвиняемый в состоянии опьянения систематически наносил побои своим малолетним детям, а также несовершеннолетнему пасынку», – пояснили следователи.

Также в ноябре 2020 года обвиняемый во время несколько раз угрожал убить жену, подкрепляя слова побоями. В декабре 2020 его лишили родительских прав.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, дело вскоре будет назначено к рассмотрению в суде.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 20.07.21

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