Самарец пойдет под суд за истязание собственных детей

Следственный комитет передал в суд дело жителя Самары, которого обвинили в истязании двух родных детей, пасынка и угрозе убийством в адрес жены. Обвиняемый полтора года терроризировал свою семью, рассказали в пресс-службе ведомства.
От самарца пострадали его дети двух и восьми лет и 15-летний пасынок.
«С июня 2019 года по ноябрь 2020 года обвиняемый в состоянии опьянения систематически наносил побои своим малолетним детям, а также несовершеннолетнему пасынку», – пояснили следователи.
Также в ноябре 2020 года обвиняемый во время несколько раз угрожал убить жену, подкрепляя слова побоями. В декабре 2020 его лишили родительских прав.
Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, дело вскоре будет назначено к рассмотрению в суде.
Самара, Наталья Рязанова
Самара. Другие новости 20.07.21
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