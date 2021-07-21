В Приамурье воспитанника соццентра нашли мертвым в канаве

Управление Следственного комитета в Амурской области начало дело по факту гибели воспитанника социального центра. Тело 19-летнего парня нашли в канаве на территории учреждения в селе Малиновка.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены необходимые судебные экспертизы», – рассказали в ведомстве.

Следователи пытаются выяснить причины и обстоятельства смерти воспитанника. Они осмотрели место происшествия и допросили персонал центра.

Малиновский социальный центр предназначен для длительной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты проводят коррекцию психического и неврологического состояний воспитанников.

Новобурейский, Наталья Рязанова

Новобурейский. Другие новости 21.07.21

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