Полиция нашла всех участников массового побоища на самарском пляже

Полиция установили личности всех участников массовой драки на пляже в Самаре. Следователи возбудили уголовное дело о побоях, причинивших тяжкий вред здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

По данным полиции, 17 июля базе отдыха «Проран» на острове Поджабном две группы мужчин устроили массовую драку. Участники были в подпитии и крепко поколотили друг друга. По словам очевидцев, причиной побоища стали девушки, с которыми хотели познакомиться обе группы.

Один из участников драки был срочно доставлен в больницу со сломанными ребрами. Осколки кости проткнули ему легкие.

Виновному в причинении тяжкого вреда здоровью может грозить до 12 лет лишения свободы.

Самара, Наталья Рязанова

Самара. Другие новости 21.07.21

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