В Пермском крае разоблачили преступную группу, выдававшую поддельные медсправки

В Пермском крае пресечена деятельность преступной группы, которая за взятки выдавала фальшивые медицинские справки, в том числе об отрицательном тестировании на новую коронавирусную инфекцию. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в преступную группу, которая действовала в Прикамье на протяжении двух лет, входили сотрудники одной из коммерческих клиник Перми, а также должностные лиц краевого наркологического диспансера, краевой клинической психиатрической больницы, Краснокамской городской больницы.

Уголовные дела возбуждены за дачу и получение взяток, посредничество в передаче денежных вознаграждений, коммерческий подкуп и изготовление подложных официальных документов.

«Всего в настоящее время установлено порядка 50 преступлений различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

По версии следствия, за взятки медработники выдавали поддельные медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и управлению транспортом без фактического осмотра и обследования лиц, о снятии с наркологического и психиатрического учетов в специализированных медучреждениях без достаточных к тому оснований. Кроме того, они выдавали листки о временной нетрудоспособности без обследования лиц и подложные тесты об отсутствии Covid-19, фальсифицировали результаты освидетельствования.

В настоящее время следователи устанавливают всех участников преступной группы и все эпизоды преступной деятельности.

Пермь, Наталья Петрова

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