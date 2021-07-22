Красноярскую медсестру избили после отказа взять мазок на Covid-19

Медсестру избили в Красноярске, сообщает региональный полицейский главк. По данным СМИ, на женщину напали после отказа сделать ПЦР-тест на коронавирус.

В доме на улице Судостроительной в Свердловском районе произошел конфликт между медработником и жильцами одной из квартир. Медсестра получила телесные повреждения, а у другой участницы конфликта разбит телефон. По данному факту проводится проверка. «Медработнику выдано направление на проведение судебно-медицинской экспертизы», – говорится в сообщении полиции.

В краевом минздраве уточнили, что медсестра пришла взять ПЦР-тест у пациентки, которая, предположительно, заболела ковидом. Ее две родственницы потребовали взять мазок на коронавирус и у них. Однако медработник отказалась, сославшись на то, что это не входит в ее полномочия. После этого на женщину напали с кулаками, уточняет издание NGS24.ru.

Красноярск, Наталья Петрова

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