Восемь экстремистов задержали силовики на Ставрополье

В Ставропольском крае задержаны восемь человек, подозреваемых в экстремизме. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Правоохранители установили личности участников экстремистского сообщества в рамках сопровождения уголовного дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

21 и 22 июля подозреваемых задержали и доставили в Следственный комитет.

Отмечается, что участники сообщества занимались пропагандой экстремистских идей, а также вербовали новых адептов.

Ставрополь, Зоя Осколкова

Ставрополь. Другие новости 22.07.21

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