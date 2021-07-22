Полицейские подбросили наркотики жительнице Уфы ради продвижения по службе

Два сотрудника полиции в Уфе попали под уголовку из-за подброса наркотиков задержанной. Правоохранители пошли преступление ради повышения по службе, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.

По версии следствия, оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Уфе намеривались завысить показатели своей работы, чтобы продвинуться по службе. Для этого правоохранители под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали местную жительницу, обвинив ее в незаконном хранении наркотических средств.

«Доставив задержанную в отдел полиции, под угрозой привлечения ее к уголовной ответственности и последующего заключения ее под стражу, подозреваемые потребовали от нее положить к себе в сумку переданный ими пакетик с наркотическим средством, который впоследствии был у нее изъят в присутствии понятых при личном досмотре», – говорится в сообщении ведомства. В дальнейшем на основании сфальсифицированных документов против женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

Полицейских поймали на совершении преступления сотрудники УФСБ России по республике. В отношении наркоборцов возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ: превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286), фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ) и незаконный сбыт наркотических средств (п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

В настоящее время с сотрудниками полиции проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По информации пресс-службы республиканского управления МВД, в отношении подследственных и их руководителя назначена служебная проверка.

Уфа, Наталья Петрова

Уфа. Другие новости 22.07.21

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