Сочи приходит в себя после мощного ливня. Стихия унесла одну жизнь, три человека пропали без вести

Дорожные службы полностью восстановили автомобильное движение на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи, ограниченное из-за подтопления после залпового ливня.

По информации пресс-службы Упрдор «Черноморье», реверсивное движение снято, проезд осуществляется в штатном режиме на всей протяженности А-147, передает «Интерфакс».

Реверсивное движение в Адлерском районе Сочи было введено в ночь на субботу после прошедшего вечером 23 июля сильного дождя, затопившего участок федеральной трассы Джубга – Сочи.

В результате залпового ливня вышли из берегов реки Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. Были обесточены шесть районов города-курорта, в том числе Хоста и Кудепста. Не обошлось без жертв. В районе реки Мацесты в Сочи один человек погиб, еще трое пропали без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ. Люди были в машине. Одному человеку удалось выбраться из автомобиля, его тело обнаружили ниже по реке рано утром, отметили в ведомстве. Поиски остальных продолжаются. В числе пропавших ребенок. Следовали Хостинского района начали проверку по данному факту.

По информации горадминистрациии, стихия не нанесла разрушений городской инфраструктуре. Эвакуации населения не потребовалось.

По информации регионального управления МЧС, в настоящее время реки Мацеста и Хоста вернулись в русло. Электроснабжение в Сочи восстановлено полностью, отметили в ведомстве. «По заявкам населения продолжается оказание адресной помощи по откачке воды. На месте работают аварийно-спасательные и пожарно-спасательные подразделения, органы местного самоуправления», – говорится в сообщении. Спасатели не прогнозируют дальнейшее ухудшение обстановки.

Сочи, Наталья Петрова

Сочи. Другие новости 23.07.21

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