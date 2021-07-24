Автобус с туристами перевернулся на Кубани: погибли два человека, более 20 ранены (ФОТО)

Два человека погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Краснодарском крае. Пострадал 21 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Авария произошла около 9 часов утра в районе поселка Мезмай Апшеронского района. Автобус съехал в кювет и перевернулся.

Автобус с туристами вылетел с дороги и перевернулся, фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

«В результате ДТП 21 человек доставлен в медицинское учреждение для обследования, два человека погибли», – говорится в сообщении краевого полицейского главка.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Проверку после смертельной аварии начала и прокуратура. В надзорном ведомстве отметили, что, по предварительным данным, водитель автобуса съехал с дороги из-за отказа тормозной системы при повороте.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг не соответствующим требованиям безопасности, включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства», – говорится в сообщении.

Краснодар, Наталья Петрова

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