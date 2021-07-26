В Саратове пятерых юношей задержали за избиение полицейских

В Саратове задержали пять человек, которым 17, 18 и 19 лет. Их подозревают в применении насилия в отношении сотрудников полиции.

Как сообщили в областном управлении СКР, полицейские патрулировали пешеходную зону на проспекте Кирова и заметили дерущихся молодых людей. Правоохранители подошли и потребовали прекратить драку.

«В ответ на это одна из групп молодых людей переключилась на сотрудников полиции, принявшись наносить им удары руками и ногами по различным частям, а одному из них причинили резаное ранение кисти ножом», – говорится в сообщении ведомства.

В результате всем четверым полицейским потребовалась госпитализация.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 26.07.21

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