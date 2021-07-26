В Перми сбившему беременную девушку водителю предъявили обвинение

Пермские следователи предъявили обвинение водителю, который сбил девушку и скрылся с места ДТП. Потерпевшая должна была стать мамой двойни, но умерла в больнице.

По данным Следственного комитета, инцидент случился 19 июля в поселке Звездный Пермского края. Пьяный 41-летний водитель наехал на 16-летнюю девушку, которая шла по обочине, и скрылся с места аварии. Его задержали в тот же вечер, а суд арестовал его на два месяца.

«Сегодня предъявлено обвинение по пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения)», – рассказали в ведомстве.

По данным краевого МВД, в апреле мужчину лишили водительских прав за пьяную езду, но он еще дважды попадался пьяным за рулем. В отношении него уже было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

Пермь, Наталья Рязанова

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