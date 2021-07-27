Томичка целый месяц выливала вакцину от Covid-19 и вносила ложные данные о прививках

Полиция Томска поймала 63-летнюю сотрудницу медучреждения на уничтожении вакцины от коронавируса. Женщина вносила в базу данные о якобы сделанных прививках, рассказали в пресс-службе УМВД по Томской области.
Выяснилось, что подобное она проделывала несколько раз.
«С июня по июль 2021 года сотрудница вносила ложные сведения в ЕГИС в сфере здравоохранения о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», – сообщили в полиции.
Дознаватели возбудили уголовное дело о растрате вверенного имущества (ч. 1 ст. 160 УК РФ). Медработнику может грозить штраф до 120 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.
Томск, Наталья Рязанова
Томск. Другие новости 27.07.21
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