Томичка целый месяц выливала вакцину от Covid-19 и вносила ложные данные о прививках

Полиция Томска поймала 63-летнюю сотрудницу медучреждения на уничтожении вакцины от коронавируса. Женщина вносила в базу данные о якобы сделанных прививках, рассказали в пресс-службе УМВД по Томской области.

Выяснилось, что подобное она проделывала несколько раз.

«С июня по июль 2021 года сотрудница вносила ложные сведения в ЕГИС в сфере здравоохранения о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», – сообщили в полиции.

Дознаватели возбудили уголовное дело о растрате вверенного имущества (ч. 1 ст. 160 УК РФ). Медработнику может грозить штраф до 120 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.

Томск, Наталья Рязанова

Томск. Другие новости 27.07.21

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