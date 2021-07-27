Жительница Бийска выбросила трехмесячную дочь с седьмого этажа

В городе Бийске Алтайского края женщина выбросила трехмесячную дочь с седьмого этажа, а затем попыталась покончить с собой. В этот момент в квартире находился ее пятилетний ребенок.

Как сообщает региональное управление СКР, женщина и девочка госпитализированы в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Кроме того, проверку проводит прокуратура. Надзорное ведомство проверит своевременность и эффективность действий должностных лиц органов и учреждений системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, которые должны выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и детей в трудной жизненной ситуации.

Бийск, Зоя Осколкова

Бийск. Другие новости 27.07.21

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