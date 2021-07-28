Пенсионерка и ребенок пострадали от взрыва газа в Барнауле

Два человека доставлены в больницу в результате взрыва газа в одном из многоквартирных домов в Барнауле. Жильцов эвакуировали, а в городском районе ввели локальный режим ЧС, сообщили в администрации города.

Взрыв случился утром 28 июля на пятом этаже в доме на улице Молодежной. От взрыва вылетели стекла, разрушилась стена дома, и обломками ударило девочку.

«Ребенок 7 лет доставлен в больницу скорой медицинской помощи с подозрением на сотрясение мозга. Женщина 70 лет госпитализирована с ожогами 35% тела», – говорится в сообщении. Позже девочку отпустили домой, диагноз не подтвердился.

Следственный комитет установил, что причиной могло стать неисправное газовое оборудование. Сотрудники проводят доследственную проверку и оценят действия лиц, ответственных за своевременное обслуживание газового оборудования.

Глава города Барнаула Вячеслав Франк провел рабочее совещание на месте происшествия. Специалисты проверяют оборудование в остальном здании, жильцов из двух пострадавших подъездов эвакуировали.

Барнаул, Наталья Рязанова

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