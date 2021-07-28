В красноярском природном парке второй за лето турист погиб от лап медведя

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края медведь напал на группу туристов. В результате из-за полученных травм человек погиб. Это уже второй смертельный случай за лето. Дирекция просит закрыть парк для посещений.

Трагедия произошла 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский. Четыре спортсмена, приехавшие из другого региона, совершали категорийный поход, когда на них напал медведь.

«Находились на территории «Ергаков» на маршруте. Напал медведь на одного. Остальные смогли убежать. Вернулись на базу. Факт гибели зарегистрирован официально, назначена проверка. Погибший совершеннолетний», – говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД. На место происшествия направилась группа, в которую вошли полицейские, спасатели, работники парка и охотоведы.

В пресс-службе парка отметили, что не регулируют численность медведей на территории Араданского хребта. В краевому Министерству экологии и рационального природопользования, а также главам районов, где располагается «Ергаки», предложили закрыть парк для посещения с некоторыми исключениями. Туристам рекомендовано отложить свои поездки.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 28.07.21

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