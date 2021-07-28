В Индии грузовик убил 18 рабочих, спавших прямо на дороге возле сломавшегося автобуса

В среду, 28 июля в Индии 18 человек погибло в ДТП. Люди спали прямо на шоссе после поломки автобуса. Еще 19 человек – пострадали. Трагедия случилась в штате Уттар-Прадеш, сообщил репортерам представитель местной полиции. Большинство рабочих возвращались в свои дома в западном штате Бихар после истечения срока их трудового договора. Пассажиры вышли из автобуса после поломки карданного вала и устроились на ночлег прямо на дороге. Спустя какое-то время в стоявший автобус сзади въехал грузовик. Спасателям пришлось вытаскивать несколько тел, застрявших под двухэтажным автобусом, который наехал и раздавил спящих людей.

«Районная администрация и полиция начали расследование, и мы гарантируем, что раненым будет оказана наилучшая медицинская помощь», – сказал Сатья Нараян Сабат, сотрудник полиции.

Обширная дорожная сеть Индии находится в плохом состоянии и известна своими опасностями. По официальным данным, около 150 000 человек ежегодно умирают в дорожно-транспортных происшествиях по всей стране. Основные причины аварий – превышение скорости и отсутствие ремня безопасности или шлема.

Уттар-Прадеш, Елена Васильева

Уттар-Прадеш. Другие новости 28.07.21

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